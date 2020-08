Beppe Bergomi: «Il Milan deve tenersi stretto Ibrahimovic»

L’ex capitano nerazzurro, oggi noto commentatore TV, ha parlato del rinnovo di Ibrahimovic e dell’importanza che lo svedese ha per il Milan

«Il Milan deve tenersi stretto Ibrahimovic; è un sacrificio economico da fare», con queste parole, rilasciate in un’intervista concessa ad Ilaria Checchi per Il Giorno, Beppe Bergomi, detto ‘lo zio’, è intervenuto sulla questione legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo l’ex capitano e bandiera dell’Inter, il Milan dovrebbe fare uno sforzo economico pur di trattenere lo svedese a Milanello: «E’ fondamentale perché ha fatto crescere tutti gli altri giocatori. Inoltre, chi va sopra i 190cm di altezza e ha una prestanza fisica come la sua, nel nostro campionato domina. Per me lui può giocare ancora per tanto tempo, tecnicamente è perfetto per il Milan».