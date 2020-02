Bennacer: «Sto facendo sempre meglio, i tifosi mi aiutano in campo»

Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer ha parlato della sua nuova vita in questo primo anno con la maglia del Milan

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan Tv della sua esperienza con la maglia del Diavolo fino ad oggi. Queste le sue dichiarazioni:

Su San Siro – «E vero che quando sto giocando non sento, quando loro cantano. Ma certo che quando recupero palla e sento i tifosi urlare mi aiuta tanto sul campo»

Sulla crescita – «Si certo. Ora conosco meglio la squadra e ho un po più fiducia dal mister. Sto imparando e sto crescendo. Sto facendo sempre meglio»

Sul derby – «Penso che una partita si debba giocare fino alla fine, quindi non dobbiamo mollare mai. Non abbiamo giocato come nel primo tempo e abbiamo perso. E così il calcio, dobbiamo tenere tutto quel che abbiamo fatto di positivo»

Sulla partita contro la Juve – «Abbiamo fatto una bella partita ma non abbiamo vinto. Abbiamo la testa alta, noi giochiamo per uno dei club più grandi. Non dobbiamo mollare mai»

Sul ritorno – «Dobbiamo crederci altrimenti non siamo competitivi. Magari sarà ancora più bello vincere a Torino senza giocatori importanti. La Juve è grande squadra ma non impossibile da battere»

Sul primo gol – «A San Siro sarà un sogno, ma io gioco tanto per la squadra. Non penso a fare gol, cerco di fare sempre bene, ma prima di tutto devo fare il più possibile per aiutare la squadra»

Sul Torino – «Giochiamo Lunedi, quindi dobbiamo recuperare bene. Dobbiamo essere pronti per questa partita importante».