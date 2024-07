Bennacer via dal Milan, domani APRE il mercato arabo: COSA FILTRA sul futuro del centrocampista

Tra i possibili addii in casa Milan potrebbe esserci quello di Bennacer. Domani apre il mercato arabo, cosa filtra sul futuro

Oggi è scaduta la clausola di Leao ma c’è un altro calciatore che ha una clausola rescissoria, ancora valida che il Milan potrebbe potrebbe lasciarlo per davvero. Si tratta di Ismael Bennacer, che continua ad essere corteggiato dai club arabi.

Il 17 luglio aprirà il mercato in Saudi Pro League e se ne saprà certamente di più. Chi vorrà acquistarlo, però, dovrà pagare 50 milioni di euro. E’ quello il valore della clausola dell’ex Empoli.

Come riportato da Calciomercato.it. l’algerino non ha chiesto la cessione, ma è comunque pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, se tutte le parti dovessero ritenersi soddisfatte. Il suo futuro, dunque, è tutto da scrivere.