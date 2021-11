Bennacer MVP di ottobre: la crescita del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer è stato premiato dal Milan come miglior giocatore del mese di ottobre. Ecco i passaggi fondamentali per la vittoria

Come MVP di ottobre in casa Milan è stato scelto Ismael Bennacer. L’algerino, attraverso i canali social del club, ha voluto ringraziare i tifosi rossoneri, dicendosi onorato per il riconoscimento.

I passaggi fondamentali della crescita di Bennacer in questo ottobre, arrivano da meta mese in poi. Dopo la sosta, infatti, l’algerino ha giocato da titolare quattro partite su cinque tra Serie A e Champions League, giocandole tutte con una costanza di rendimento impressionante, trovando il gol decisivo contro il Bologna. Premio decisamente meritato, dato ad un altro centrocampista dopo quello di settembre a Tonali.