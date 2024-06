Kjaer Milan, CLAMOROSO: il difensore danese potrebbe rimanere in SERIE A! Cosa filtra sul suo futuro. I dettagli sulla scelta che arriverà al termine degli Europei

Simon Kjaer è in usciata a parametro zero dal Milan alla scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 giugno, ma secondo quanto riportato da calciomercato.com, potrebbe rimanere in Serie A!

Infatti, negli ultimi giorni, il difensore centrale danese ha ricevuto un importante sondaggio da parte del Venezia, fresco di promozione nel massimo campionato italiano. Con ogni probabilità Kjaer deciderà il suo futuro al termine degli imminenti Europei.