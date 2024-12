Bennacer Milan, calvario finito: l’algerino è tornato ad allenarsi oggi dopo il grave infortunio al polpaccio. La situazione del centrocampista

Bennacer è tornato ad allenarsi oggi a Milanello. Il calvario del centrocampista del Milan è finito dopo il lungo stop a causa del grave infortunio rimediato al polpaccio ad inizio stagione.

L’obiettivo dell’algerino è quello di recuperare la forma nelle prossime settimane per tornare a disposizione di Fonseca per l’inizio del nuovo anno. Per l’allenatore, se tutto andrà nel verso giusto, sarà come un nuovo acquisto di mercato.