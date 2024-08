Bennacer Milan, rossoneri pronti a concedere lo SCONTO in questi ultimi giorni: il nuovo PREZZO del centrocampista

Il futuro di Ismael Bennacer pare essere sempre più lontano dal Milan, sebbene fino a questo momento non siano arrivate proposte ritenute congrue dalla società per dare il via libera alla cessione.

I rossoneri arrivati a questo punto del mercato per agevolare la sua partenza potrebbero accettare anche eventuali offerte da 25-30 milioni di euro, molto meno rispetto alla clausola da 50 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.