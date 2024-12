Bennacer Milan, Pellegatti sicuro: «Lui ha sorpreso tutti in allenamento!»

MilaBennacer Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha svelato come l’algerino stia impressionando tutti a Milanello: le dichiarazioni

I tifosi rossoneri possono esultare per il ritorno di Bennacer in casa Milan. Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così della sua situazione, anche in vista della sfida contro la Roma:

PAROLE – «Il giocatore che ha già sorpreso in allenamento è Bennacer. Un Bennacer, avrei detto in telecronaca, con il pelo lucido come un cavallo dello sceicco Al Maktoum prima di una corsa in Dubai, a Meydan. Avrà, mi dicono, perso 10 kg, tirato a lucido, magro, voglioso».