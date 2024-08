Bennacer Milan, c’è questa opzione nel FUTURO dell’algerino: è corsa contro il tempo. ULTIMISSIME

Bennacer Milan, c’è questa opzione nel FUTURO del centrocampista algerino: è corsa contro il tempo. ULTIMISSIME

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan che non verrà convocato per la trasferta di Roma contro la Lazio.

Stando a quanto riportato da Sky Sport l’ipotesi al momento più probabile è l’Atletico Madrid, che sta studiando con i rossoneri una possibile operazione in prestito. Da capire quali potranno essere gli sviluppi in questo senso.