Bennacer Milan: l’algerino è calato, serve ritrovare la migliore condizione

Bennacer ha perso certezze, soprattutto nella costruzione in verticale, ha bisogno di ritrovare quelle dinamiche che lo…

Ismael Bennacer non sta rendendo come nella prima parte di stagione. Contro l’Atletico Madrid a San Siro ha disputato una delle sue migliori partite in rossonero ma oggi è calato vistosamente.

L’algerino, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ha bisogno di ritrovare il più presto possibile quelle certezze che lo contraddistinguevano nelle prime gare di campionato.