Udinese Milan, i voti dei quotidiani: Bennacer e Bakayoko i peggiori

Udinese Milan, ecco i voti dei principali quotidiani sportivi italiani ai rossoneri. Ibrahimovic si salva, mediana da incubo

I voti dei quotidiani di oggi certificano la brutta prestazione del Milan ad Udine. Rossoneri che hanno sofferto soprattutto in mediana. Per il Corriere dello Sport il peggiore è Bakayoko (voto 4,5) che si fa soffiare il pallone dell’1-0 ed è sempre in ritardo. La Gazzetta punta il dito invece contro il suo compagno di reparto Bennacer (voto 4,5), mandante del disastro sul gol di Beto. Quel pallone verso un Bakayoko spalle alla porta è senza protezione è una leggerezza, giustamente sostituito.

Il migliore, neanche a dirlo, è Ibrahimovic (voto 7) che risolleva il Milan dalle sabbie mobili. Nell’Udinese l’M.V.P. è l’autore del gol Beto.