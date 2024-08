Bennacer via dal Milan? Arabia in pressing, c’è un ASPETTO che può favorire l’affare. ULTIME sul futuro dell’algerino

L’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare del calciomercato Milan e a concentrarsi in particolar modo sulla possibile cessione di Ismael Bennacer in Arabia Saudita.

La maglia da titolare che Fonseca ha consegnato all’algerino sabato scorso contro il Torino non cambia lo scenario: in caso di offerta congrua può partire. Inoltre c’è da tenere in conto che il mercato in Arabia chiude due settimane dopo rispetto a quello italiano, allungando così i tempi per la trattativa.