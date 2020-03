Bennacer: il futuro del centrocampo è nei piedi dell’algerino

Il centrocampista, arrivato in estate, piace a Pioli, il futuro è suo

Buona la prima a oggi per Ismael Bennacer, di certo uno tra gli acquisti più azzeccati dell’era Elliott fino ad oggi. Arrivato un’estate fa dall’Empoli è partito con il freno a mano tirato, ma poi ha saputo imporsi in mezzo al campo.

Elliott vuole ridurre i costi, ma Ismael vuole crescere al Milan

La società di via Aldo Rossi ha solo in mente il risparmio e le spese oculate per il momento. Ismael non ha dubbi e se anche il progetto è poco chiaro, vuole soltanto il Milan per il suo futuro.