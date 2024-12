Bennacer Milan, il calvario è finito: la decisione di Fonseca verso la Roma. Novità sul centrocampista algerino dopo il lungo infortunio

Il lungo calvario vissuto da Bennacer a causa dell’infortunio rimediato ad inizio stagione è terminato. Il centrocampista algerino, come reso noto da Tuttosport, sarà convocato per la prima volta da Fonseca per Milan Roma di domenica sera. E andrà in panchina.

Bennacer nei giorni scorsi ha ripreso a lavorare in gruppo e, per caratteristiche, è un giocatore che è mancato parecchio a Fonseca per le rotazioni del Milan in mezzo al campo. In caso di convocazione, avrebbe anticipato i tempi di recupero di 2-3 settimane rispetto ai 4 mesi di stop previsti.