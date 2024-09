Bennacer Milan, futuro INCERTO! Prende QUOTA un’ipotesi CLAMOROSA. I dettagli

Bennacer-Milan, futuro incerto: prende quota l’ipotesi della cessione già a gennaio a causa dei tanti problemi fisici

Come riferito dal Corriere dello Sport, nel calciomercato Milan sono in corso importanti riflessioni sulla situazione relativa ad Ismael Bennacer. Il futuro del centrocampista in rossonero è in bilico a causa del grave infortunio e dei continui problemi fisici.

Per questo non è assolutamente da escludere una possibile cessione dell’ex Empoli già a gennaio o comunque a partire dalla prossima estate. Saranno mesi decisivi.