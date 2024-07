Bennacer Milan, l’INTRECCIO con Pioli ha del CLAMOROSO! Primi contatti, la SUGGESTIONE prende forma

Bennacer-Milan, l’intreccio con Pioli ha del clamoroso: il tecnico potrebbe portare il centrocampista all’Al Ittihad. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un clamoroso intreccio nel calciomercato Milan tra Stefano Pioli ed Ismael Bennacer. Il tecnico, ex rossonero, in procinto di firmare con l’Al Ittihad vorrebbe portare con lui il centrocampista in uscita dal club rossonero.

L’algerino ha un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro, bonus inclusi, con un clausola rescissoria da 50 milioni di euro. I rossoneri sono pronti a cederlo anche ad una cifra inferiore, intorno ai 40 milioni di euro. Prossimi giorni decisivi.