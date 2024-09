Bennacer Milan, il MESSAGGIO all’algerino SPIAZZA i tifosi! Ipotesi ANCORA aperta, clamorosa novità

Bennacer-Milan, il messaggio al centrocampista algerino spiazza i tifosi: partenza ancora possibile a gennaio. C’è il Marsiglia

Come riportato dal Corriere dello Sport, non sono finite nel calciomercato Milan le indiscrezioni sul futuro di Ismael Bennacer, rimasto momentaneamente in rossonero nonostante il forte interesse del Marsiglia a fine agosto.

La cessione di Veretout, passato al Lione grazie ad una speciale deroga che consente alle squadre francesi di scambiarsi i calciatori anche a sessione conclusa, apre lo spazio proprio per l’ex Empoli che potrebbe fare i bagagli a gennaio. I rossoneri partono da una valutazione di 30 milioni di euro, inferiore dunque alla clausola rescissoria da 50 milioni.