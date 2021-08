Milan, incontro con l’agente di Bennacer: ecco il piano di Maldini

Incontro tra Moussa Sissoko, rappresentante di Bennacer, e la dirigenza del Milan. Si è parlato del futuro dell’algerino, i dettagli

Chi entra, chi esce, ma anche chi c’è già. Il Milan non solo punta a rinforzarsi con nuovi arrivi ma anche a tutelarsi per non perdere quei giocatori che sono al centro del progetto rossonero. Su tutti c’è la questione del rinnovo di Kessiè ma nella giornata di ieri si è discusso anche del futuro di Bennacer.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, c’è stato un incontro ieri con l’agente dell’algerino. La volontà, ribadita anche nel summit, è quella di proseguire la sua avventura in rossonero senza dare ascolto alle richieste che sono arrivate nelle scorse settimane.

Il Milan inoltre sta valutando un adeguamento economico rispetto all’ingaggio attuale da 1,5 milioni di euro, ci sono spiragli per arrivare a un premio per l’ex Empoli. La clausola rescissoria da 50 milioni, invece, allo stato attuale, resterà attiva senza alcuna modifica.