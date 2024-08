Bennacer Milan, l’algerino VERSO la PERMANENZA! Il Marsiglia si è INFORMATO ma… Il PUNTO della situazione per il rossonero

Il futuro di Ismael Bennacer è ingarbugliato e, per il momento, sembra destinato a rimanere in rossonero. Si era parlato di una trattativa tra il mercato Milan, l’Atletico Madrid e l’Olympique Marsiglia per l’algerino ma nessuno dei due club interessati ha per il momento accelerato le operazioni. Questo il punto fatto dal giornalista Matteo Moretto.

PAROLE – «Il Marsiglia si è informato su Bennacer ma la pista al momento non avanza, sempre per lo stesso problema. Ad ora Bennacer resta, ad ora. Poi vediamo».