Benevento-Milan, sarà Dalot a sostituire lo squalificato Theo Hernandez

Dalot prenderà il posto di Hernandez nel ruolo di terzino sinistro per il match contro il Benevento di Pippo Inzaghi

Theo Hernandez contro il Benevento non ci sarà per squalifica. A sostituire il terzino francese ci sarà Diogo Dalot.

Il Milan, non avendo un secondo terzino di piede sinistro in rosa, è sempre costretto ad adattare Dalot sulla fascia di competenza di Hernandez, quando quest’ultimo manca. Con Andrea Conti ai margini del progetto, la prima alternativa nel ruolo di terzino è Dalot. Il portoghese deve riuscire a non far rimpiangere lo strepitoso Theo Hernandez.