Belotti non convince tutto il Milan: si pensa alla soluzione interna. Qualche dubbio sul capitano del Torino

Stando alla ricostruzione di Tuttosport il profilo di Belotti, anche se a zero, per ora non convince tutte le componenti del Milan.

Ecco perché qualora Ibra restasse un altro anno il Milan potrebbe anche pensare di aggregare al proprio parco attaccanti Lorenzo Colombo, di ritorno dall’esperienza con la Spal in Serie B.