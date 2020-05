Bellinazzo: «Sulla Serie A il Governo deve prendersi la responsabilità di una decisione»

Il noto giornalista Marco Bellinazzo ha espresso la sua opinione in merito alla situazione incerta sulla ripresa della Serie A

Marco Bellinazzo, nota firma del Sole 24 ore, ha detto la sua tramite Twitter sulla situazione ancora incerta riguardo la ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

«Imporre la quarantena per 2 settimane a tutta la squadra in caso di contagio di un calciatore (anziché isolare solo quest’ultimo come in Bundesliga e Premier) significa ipotecare negativamente la ripresa della Serie A che dovrebbe completare più di 120 match entro il 2 agosto 1/2. Il Governo può legittimamente anteporre la salute alle ragioni economiche del calcio e dello sport, ma ha il dovere di decidere senza trincerarsi dietro tecnicismi-sanitari e addossando ad altri la responsabilità. L’indecisione talvolta è peggiore di una decisione sbagliata 2/2».