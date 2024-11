Belahyane Milan, Moncada spiazzato! C’entra Paolo Zanetti, decisione irremovibile per gennaio

Belahyane Milan, Moncada potrebbe dover rinunciare al colpo in mediana a gennaio: per Paolo Zanetti il centrocampista è incedibile

Come riferito dal Corriere dello Sport, uno dei grandi obiettivi del calciomercato Milan per gennaio è quello di portare a Milanello un vice-Fofana.

Tra i papabili candidati ricorre in questi giorni anche il nome di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 dell’Hellas Verona e che ha esordito in tempi recenti anche con la Nazionale marocchina. Arrivato in Veneto nel mese di gennaio, il calciatore ex Nizza non ha avuto grande spazio con Marco Baroni ma nella nuova stagione, con Paolo Zanetti, è un titolare inamovibile e ha attirato parecchi occhi su di sè. Vista l’importanza nello schema degli Scaligeri è difficile che l’Hellas decida di privarsi a gennaio del giocatore.