Behrami a Dazn: «Al Milan servirà equilibrio, credo che in questa settimana di lavoro...»

Le parole di Behrami a Dazn nel pre di Parma Milan. Ecco cosa ha detto in vista del match valido per la giornata 2 di Serie A

LE PAROLE – «Serve equilibrio, questa settimana di lavoro può aver portato migliorato quelli che erano stati in difetti soprattutto nella fase difensiva. A Parma servirà intensità per non far giocare il Milan e ribaltare il pronostico. Per il Milan invece c’era qualcosa da cambiare, c’erano giocatori che dovevano prendere come Theo. Poi ci sono giocatori intoccabili. Fonseca ha cambiato posizione a Loftus e a Pulisic, lì lo sfrutti meglio. Okafor ti dà garanzie se vuoi andare ad aggredire, cosa che col Torino è mancata: Jovic è un Opo’ lento, Okafor ha il passo per garantire questo tipo di pressione»