Begovic sarà il quarto portiere a partire titolare in questa stagione

Asmir Begovic sarà il quarto portiere del Milan a giocare da titolare dall’inizio della stagione, un record per i rossoneri

Una statistica rara che il Milan è pronto a mettere in archivio da domani. Asmir Begovic sarà il quarto portiere del Milan a giocare da titolare dall’inizio della stagione. L’infortunio di Gigio Donnarumma obbliga Stefano Pioli a rilanciare l’ex portiere del Chelsea che si è distinto positivamente nel match contro la Fiorentina.

Nella gara d’andata a Genova, ad esempio, fu Pepe Reina a partire dal primo minuto tra i pali. Lo spagnolo successivamente è stato ceduto in prestito al West Ham, lasciando quindi spazio ad Antonio Donnarumma. Quest’ultimo aveva giocato in Coppa Italia contro la Spal a San Siro. Begovic sarà quindi il quarto in stagione, un record per il Milan.