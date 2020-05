Begovic: «Ibra? Grande impatto nonostante l’età, uno dei migliori di sempre»

Asmir Begovic, portiere rossonero, ha raccontato ai microfoni di Fox Soccer dell’esperienza di condividere lo spogliatoio con un campione delle dimensioni di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole a riguardo:

«È un piacere giocare con una grande persona. È arrivato a gennaio e ha trasmesso subito una grande scossa sullo spogliatoio. Ogni singolo giorno si aspetta il massimo da se stesso e da tutti gli altri, quindi ti invoglia a raggiungere i suoi standard elevati. È uno dei migliori di sempre. Ha avuto un grande impatto in campo nonostante l’età. Con lui posso parlare anche di cose più adulte, come di figli, cosa che non puoi fare con i ragazzi più giovani. Per me è una grande esperienza giocare con lui».

“He’s had a huge impact in the dressing room, sets the standards every single day. … He’s one of the best of all-time.”@acmilan‘s @asmir1 describes what it’s like to play with Zlatan Ibrahimovic 🦁⬇️ pic.twitter.com/kmqzN4Xa2B

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 19, 2020