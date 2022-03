Battistini: «Mi piace come gioca il Milan, è una squadra offensiva». Le dichiarazioni dell’ex rossonero a TMW

Sergio Battistini, ex giocatore del Milan, parla così della squadra di Pioli. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Mi piace come gioca, è una squadra offensiva, che cerca il dominio della gara. Ma tutte le tre là davanti stanno facendo un gran campionato, ora vince chi sbaglia meno. Cagliari? Non sarà facile perchè stanno lottando per non retrocedere. E’ una gara impegnativa e da ora fino alla fine ogni partita può determinare l’esito finale.»