MN24 – Bartesaghi Milan, infortunio per il difensore: esami nei prossimi giorni. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Pessima notizia per Bonera e Fonseca. A pochi minuti dalla fine del primo tempo tra Milan Futuro e Arezzo, gara valevole per la giornata numero 14 di Serie C, il difensore Bartesaghi ha accusato un problema al ginocchio.

Per il giovane giocatore si tratta di un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro: nei prossimi giorni sono previsti degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.