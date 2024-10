Baroni RICORDA la scelta vincente col Milan: «E’ stata la PRIMA partita in cui ci siamo presentati così»

Baroni RICORDA la scelta col Milan: «E’ stata la PRIMA partita in cui ci siamo presentati così». L’intervista dopo Lazio Nizza

Baroni nel corso dell’intervista a Sky Sport dopo la vittoria della Lazio in Europa League contro il Nizza è tornato a parlare di una scelta fatta nel pareggio col Milan.

BARONI – «Io vedo il lavoro durante la settimana e questo mi dà la tranquillità di aver fatto scelte importanti. Col Milan è stata la prima partita in cui siamo presentati con Taty Castellanos e Boulaye Dia perché sono due giocatori veramente bravi, non danno riferimenti, non danno mobilità. Per cui ho detto che dobbiamo tenerli in campo e sfruttarli. Gli ho spiegato che per fare questo occorreva maggiore attenzione e sacrificio di posizionamento quadno non avevamo palla e la squadra lo sta facendo bene e lo può migliorare molto. Andiamo avanti su questa strada».