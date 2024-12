Baroni: «Rigore Inter? Parlo della partita, sono dispiaciuto e mi assumo le responsabilità della sconfitta»

Baroni a Dazn dopo Lazio Inter ha commentato l’episodio del rigore concesso ai nerazzurri trasformato dall’ex Milan Calhanoglu

RIGORE CONCESSO – «Parlo della partita. Sono dispiaciuto per la squadra e per i tifosi. Mi assumo la responsabilità della sconfitta. Abbiamo fatto anche bene 40 minuti, ma non è sufficiente. La squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso, ci siamo disuniti, concedendo cose che non puoi concedere. Vuol dire che non sono stato bravo nel gestire la situazione dal punto di vista emotivo. Ho parlato alla squadra, ora c’è da lavorare e da ripartire».

