Bargiggia sentenzia: «La Juve è fuori dalla lotta scudetto»

Bargiggia in esclusiva a Juventusnews24.com: il suo pensiero sulle possibilità scudetto della Juventus di Allegri

Intervenuto in esclusiva a juventusnews24, Paolo Bargiggia ha così parlato della lotta scudetto:

«Immagino la Juve nelle prime quattro ovviamente, vorrei ben vedere. Parlare di ricadute non credo perché comunque la Juve si misura in un campionato piuttosto povero di valori, di coraggio e di progetti. Dove va bene anche speculare come fa Allegri con il suo calcio. Ma la considero fuori dai giochi per lo scudetto».

