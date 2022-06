Baresi: «Vogliamo che il Milan sia rinforzato, sullo scudetto...»

Franco Baresi si è augurato che il Milan venga rinforzato sul mercato dopo lo straordinario scudetto vinto: le sue parole

Sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Franco Baresi ha dichiarato:

«Questa vittoria porta consapevolezza in Europa, ci porterà più esperienza e ci auguriamo che la squadra venga ritoccata in meglio. Saremo pronti per fare bella figura anche in campo europeo. Il Milan ha nel suo dna questa cultura e mentalità europea».