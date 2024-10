Baresi Milan, la LEGGENDA rossonera è il PRIMO MEMBRO della Hall of Fame: le sue PAROLE sono da BRIVIDI. Le ultimissime

Il Milan, nella giornata odierna, ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’introduzione della Hall of Fame . In questo modo, il club celebrerà e onererà figure che hanno rappresentato questi colori in maniera distintiva. Il primo membro ufficiale è Franco Baresi, le sue parole.

BARESI MILAN – «Sono profondamente onorato di essere stato scelto dal Milan come primo membro ad entrare nella Hall of Fame come rappresentante della gloriosa storia di questo Club, e a celebrazione dei miei 50 anni in rossonero. Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio. Il Milan non è solamente trionfi e titoli, è stile, passione e sacrificio – valori e persone che hanno reso grande questo Club. Spero che questo progetto possa ispirare le future generazioni a continuare a costruire la nostra storia».