Barella, messaggio al Milan: «Ecco come affronteremo la Supercoppa Italiana». Rossoneri avvisati

Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dell’Inter a Cagliari mandando un messaggio chiaro in vista della Supercoppa

Nicolò Barella, autore di due assist nella vittoria 0-3 dell’Inter sul Cagliari di Nicola, ha parlato così a DAZN in vista della prossima Supercoppa Italiana. Avviso al Milan e a tutte le altre squadre partecipanti:

SUPERCOPPA- «Atalanta in Supercoppa? Sarà una bella partita, due squadre forti. Quest’anno hanno fatto un altro step per chiudere il gap, bisogna fare i complimenti a loro, vogliamo vincere contro tutti. Ci faremo trovare pronti per questa competizione»

LE PAROLE DI BARELLA