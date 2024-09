Barella AVVISA il Milan: «Prepareremo il derby nel MIGLIOR MODO possibile». Il messaggio del centrocampista

Barella nel corso dell’intervista ad Amazon Prime Video dopo Manchester City Inter ha mandato un messaggio di sfida al Milan.

BARELLA – «Prestazione che nasce da una squadra che ha dominato in campionato lasciando qualcosa in Champions l’anno scorso. Cerchiamo di dare il massimo. Stiamo crescendo e questo aiuta. Noi siamo giocatori che vogliono vincere. Quando giochi per l’Inter giochi per vincere. Oggi abbiamo dimostrato che anche con una squadra fortissima possiamo fare la partita. Mi ha impressionato l’atteggiamento dopo Monza, tutti hanno dato il 200%. Questo è importante se vogliamo arrivare il fondo. Da domani si penserà al derby, lo prepareremo nel miglior modo possibile»