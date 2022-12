Barella: «Il nostro obiettivo resta vincere lo scudetto». Le parole del calciatore nerazzurro su questa stagione

Nicolò Barella crede ancora nella rimonta scudetto dell’Inter. Ecco le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

«Ci sono dei momenti in cui serve guardarsi in faccia e parlarsi. Avevamo perso il focus, credevamo che per quanto fatto e vinto prima tutto ci fosse dovuto. Questo è il campionato più difficile a cui abbia partecipato, ma è un torneo lunghissimo e strano, con un Mondiale di mezzo, quindi noi ci crediamo. Il nostro obiettivo resta lo stesso: provare a vincere lo scudetto»