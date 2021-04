Barella: «Europeo? In caso di convocazione mi farò trovare pronto»

Nicolò Barella tra Inter e Nazionale. Il centrocampista cagliaritano sta vivendo il suo momento d’oro e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di SkySport, fa il punto sulla situazione dei nerazzurri, strizzando un occhio a Roberto Mancini in vista dell’Europeo. Ecco le sue parole.

INTER E ANTONIO CONTE – «Cerchiamo di portare a casa ogni partita nel miglior modo possibile. A volte ci accorgiamo di non essere brillanti ma arrivati a questo punto è inevitabile. È stata una stagione particolare, abbiamo giocato tanto senza fermarci mai. Abbiamo sempre in mente il nostro obiettivo e, finalmente, quest’anno siamo nella posizione nella quale volevamo essere. L’Inter è cambiata. Ci hanno accusato di essere troppo difensivi mentre in realtà siamo una squadra quadrata, con un’identità ben precisa. Prima eravamo più spregiudicati, subivamo qualche gol in più mentre ora siamo tranquilli e ben organizzati».

LA CRESCITA DI BARELLA – «Ora mi sento molto più sicuro dei miei mezzi: riesco a gestirmi meglio e a sfruttare ogni occasione. Stare in squadra con grandi campioni non può che aiutarti. Hai la possibilità di studiarli, imparare da loro».

EUROPEO – «Se il mister deciderà di convocarmi, io mi farò trovare pronto. Siamo una grande squadra, un bellissimo gruppo, Mancini è stato molto bravo. Daremo il meglio per noi e per i nostri tifosi».