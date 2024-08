Barcellona Milan, RIECCO Leao: Fonseca punta subito sul portoghese? ULTIME

Barcellona Milan, RIECCO Leao: Fonseca punta subito sul portoghese? Le ULTIME in vista del match amichevole

Si avvicina l’ultima amichevole in terra americana per il Milan di Paulo Fonseca che avrà per la prima volta a disposizione il suo numero 10, Rafa Leao.

Secondo quanto riportato da TMW, il talento portoghese dovrebbe partire in panchina nel match contro il Barcellona che andrà in scena a Baltimora all’1:30 ma giocherà sicuramente i suoi primi minuti in questa stagione sotto il nuovo mister.