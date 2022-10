Bandinelli: «Favorita per lo scudetto? Il Milan»

Filippo Bandinelli, centrocampista dell’Empoli, ha parlato della lotta scudetto in Serie A: Milan favorito per il titolo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Bandinelli, centrocampista dell’Empoli, ha parlato così della corsa scudetto:

«Penso che quest’anno sarà molto equilibrato. E ci saranno diverse sorprese. Atalanta e Udinese senza competizioni europee possono fare molto. L’Atalanta per me può arrivare fino in fondo, e i friulani se tengono finiscono in Europa. L’Udinese mi ha impressionato, è tecnicamente e fisicamente difficile da affrontare. Ma il Milan per me è la favorita per rivincere il campionato».