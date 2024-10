Balzarini a Juventusnews24: «Le scelte di Spalletti vanno rispettate, sono fiducioso per...»

Balzarini, nota voce di Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24. Le ultimissime notizie sul calcio

Gianni Balzarini, noto giornalista di Sport Mediaset, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sulle convocazioni di Spalletti dove figura anche Gabbia del Milan.

LE PAROLE – «Sono scelte, sono scelte di Spalletti. È chiaro che secondo me entrambi avrebbero meritato la Nazionale, ma al tempo stesso dico meglio per Thiago Motta che restino come Vlahovic alla Continassa ad allenarsi con la squadra. Le scelte di Spalletti vanno rispettate. Poi, se ti devo dare la mia opinione personale, li avrei convocati entrambi, perché comunque Gatti è cresciuto moltissimo anche mentalmente da quando Thiago Motta gli ha dato la fascia di capitano. E Locatelli è sotto gli occhi di tutti, è quasi sempre tra i migliori in campo, quindi è un ragazzo che ha ritrovato serenità, forse perché sgravato da quei compiti di regista che non gli appartenevano. Locatelli è il vero nuovo acquisto della Juve assieme a Fagioli che è rientrato dopo la squalifica. Fiducioso? Sì, credo che tutto sommato Spalletti sia stato bravo a lasciarsi alle spalle tutte le critiche giustamente ricevute dopo l’Europeo. Mi sembra che le ultime due partite siano state molto ben giocate, al di là dai risultati ottenuti, Chiaro che, come tutti, si chiedono sempre ulteriori verifiche, quindi vedremo cosa farà la Nazionale nei prossimi impegni».