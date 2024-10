Balotelli Torino, l’ipotesi resta più che concreta: i tifosi spingono per l’arrivo dell’ex Milan, i dettagli

Balotelli Torino, l’ex calciatore del Milan potrebbe concretamente tornare in Serie A. Le ultimissime di calciomercato della Serie A

Il gravissimo infortunio di Zapata ha veramente fatto male a tutto l’ambiente granata. Il Torino, infatti, per tutto il resto della stagione dovrà fare a meno del suo capitano (nonché anche suo attaccante titolare).

Proprio per questa ragione l’ipotesi Mario Balotelli (ex giocatore del Milan) prende sempre più piede. Difficilmente il Torino lascerà Paolo Vanoli per i prossimi tre mesi con solamente tre punte di ruolo. Super Mario, attualmente svincolato, spinge per il ritorno in Serie A così come i tifosi del Torino.