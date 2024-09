Balotelli DIFENDE Theo e Leao: «Hanno fatto BENE, il cooling break è una CAVOLATA. Su Fonseca dico che...»

L’ex calciatore del Milan Mario Balotelli difende Theo Hernandez e Rafael Leao dopo il caso cooling break

Mario Balotelli ha commentato su Twitch l’episodio del cooling break tra Theo Hernandez e Rafael Leao, sottolineando che non vede alcun problema nel comportamento dei due calciatori del Milan.

Ha evidenziato che l’allenatore non aveva bisogno di parlare con loro in quel momento e che il cooling break è solo un’occasione per creare scalpore senza motivo. Secondo Balotelli, se l’allenatore li avesse chiamati e loro non fossero andati, allora ci sarebbe stato un problema, ma in questo caso non hanno fatto nulla di male.

LE SUE PAROLE – «A parte che per me uno è un esterno sinistro, l’altro un terzino sinistro. Dal momento che hanno l’acqua dall’altra parte del campo, il mister non deve parlare con loro, perché rompergli le scatole. Di sta roba del cooling break per me è una grandissima cavolata per fare scalpore senza motivo. Cioè, se l’allenatore avesse chiamato loro, e loro fossero dall’altra parte del campo, e non fossero venuti, allora a quel punto lì ti posso dire: “Forse c’è qualcosa che non va”, ma se il mister non deve parlare con loro, che male hanno fatto?».