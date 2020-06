Balotelli non prolunga con il Brescia: dal 30 giugno sarà libero

Balotelli il prossimo 30 giugno lascerà il Brescia: il centravanti italiano ha deciso, in accordo con Cellino, di diventare un parametro zero

Potrebbe essere praticamente terminata l’esperienza al Brescia di Mario Balotelli. Il centravanti italiano ha trovato l’accordo con Massimo Cellino per non prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Brescia che porterà così Balo un parametro zero già nel corso di questa stagione.

Esperimento fallito, l’ennesimo in carriera, per Balotelli che era arrivato al Brescia dimostrando inizialmente grande entusiasmo come testimoniato dalle memorabili parole pronunciate in sede di presentazione: «Sono un bresciano dentro, ho realizzato il sogno di mio padre. Mia madre ha pianto».