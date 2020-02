Balotelli: «Il Milan è il Milan ma con l’Inter nessun problema»

Balotelli si racconta al Corriere dello sport, lo fa parlando delle esperienze al Milan e all’Inter, con i nerazzurri e Mancini che lo hanno cresciuto

Balotelli si racconta al Corriere dello sport, lo fa parlando delle esperienze al Milan e all’Inter, con i nerazzurri e Mancini che lo hanno cresciuto, tanto da meritarsi un ringraziamento speciale da parte dell’attaccante del Brescia.

SUL RITORNO DI IBRA – “Non me l’aspettavo, non l’ho sentito. Ci siamo visti prima della partita con il Milan quando sono andato in albergo a salutare la squadra”.

SU MILAN ED INTER- “Il Milan è il Milan. Ma al tempo stesso non ho alcun problema con l’Inter, non io almeno. L’Inter mi ha dato tanto, tutto è partito da lì, il settore giovanile, Mancini, la gente. Mancini è la principale figura della mia carriera, le due occasioni in cui abbiamo discusso aveva sempre ragione lui”.