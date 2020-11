Balotelli, futuro in Egitto? Il Pyramids smentisce

Alcune voci di mercato vorrebbero Mario Balotelli vicino a un trasferimento in Egitto. Il Pyramids però ha smentito tutto

Dove proseguirà la travagliata carriera da calciatore di Mario Balotelli? A questa domanda non corrisponde ancora una risposta. L’ex attaccante rossonero nelle ultime settimane si è allenato con Darfo Boario, squadra di serie D che lo ha calorosamente accolto per permettergli di mantenersi in forma dopo il suo addio al Brescia. Dalla Spagna però arrivano alcune voci che vorrebbero SuperMario vicino a un clamoroso trasferimento in Egitto.

Ci sarebbe infatti l’offerta del Pyramids, una ricca società egiziana di proprietà saudita. Dal club interessato però è arrivata una netta smentita: «Notizie infondate. Ci sono molte notizie false sui possibili nuovi arrivi. Abbiamo già preso grandi calciatori come Ahmed Fathi e Sherif Ekramy che erano svincolati e abbiamo anche ingaggiato Ramadan Sobhi, capitano dell’Under 23 egiziana, per un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quanto offrivano per lui altri club». Queste le parole di Amr Bassiouny, responsabile per il mercato, ai microfoni del portale portale “Kingfut.com”. Vedremo se i prossimi giorni sapranno regalarci qualche ulteriore colpo di scena.