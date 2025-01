Balotelli, l’ex Milan può lasciare il Genoa, destinazione a sorpresa: «L’idea la sta portando avanti il presidente»

Balotelli può andare via dal Genoa dopo pochi mesi. L’ipotesi per l’ex Milan sta diventando concreta?

Mario Balotelli è tornato in Serie A per vestire la maglia del Genoa, ma in questi mesi, soprattutto con l’arrivo di Vieira in panchina, l’intesa non è mai sbocciata. Per l’ex Milan, nel mentre, è spuntata l’ipotesi Trapani, lanciata da Antonini, presidente del club siciliano, sul proprio profilo X.

Il mister dei granata, Ezio Capuano, nella conferenza andata in scena al termine di Juventus Next Gen Trapani ha risposto così alla domanda – «Di mercato non amo parlare. L’idea Balotelli la sta portando avanti il presidente, che è molto serio e ambizioso. Ne sta parlando lui».