Balotelli RIPARTE: offerta sul tavolo e CONTATTI in corso. Può firmare con LORO

Balotelli riparte: offerta sul tavolo e contatti in corso. Può firmare con il CSKA Sofia e ripartire dal campionato bulgaro

Mario Balotelli, ex Milan, nonostante la sua volontà, come ribadita a DAZN, di rimanere in Italia in Serie A potrebbe invece finire ancora una volta all’estero. Dopo Inghilterra, Francia, Turchia, Svizzera e poi di nuovo Turchia la prossima destinazione potrebbe essere la Bulgaria.

Come riportato dal portale Topsport.bg, il calciatore attualmente svincolato starebbe parlando con il CSKA Sofia: «Se le due parti dovessero arrivare a un accordo e Mario Balotelli entrare a far parte del CSKA, – si legge sul sito – sarebbe il trasferimento dell’anno per il calcio bulgaro».