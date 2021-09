Ballotta: «Milan squadra rodata, ci sta che la Lazio abbia perso»

Marco Ballotta – ospite telefonico di Radiosei – ha commentato il risultato tra Milan e Lazio: ecco le sue parole

Marco Ballotta – ex storico portiere della Lazio – è intervenuto sulle frequenze di Radiosei, per commentare la gara di ieri. Ecco le sue parole:

RISULTATO – «Ci sta che col cambio allenatore, per assimilare i nuovi metodi e idee ci vuole tempo. In più ha incontrato una squadra rodata come il Milan che aveva fatto un ottimo campionato ed è ripartito da lì. Non è stata una delle partite migliori ed è normale andare incontro ad una sconfitta meritata».

GARA – «Sarri sta plasmando una squadra con le sue idee, cambiare incorsa è difficile, devi andare avanti. Poi se è una giornata no, qualche accorgimento va portato. Il Milan ha surclassato la Lazio su tutti i punti di vista, una sconfitta del genere deve servire, normale non essere ancora al 100%, i giocatori devono entrare nella testa del mister, ma è il primo test importante. Certi miglioramenti passano anche da qui».