Ballo-Touré lascia il Milan: si sblocca in extremis il passaggio al Fulham del terzino rossonero. Ecco i dettagli

Fodé Ballo-Touré giocherà nel Fulham nella prossima stagione. Come riferito da Gianluca Di Marzio, proprio in extremis in club inglese ha chiuso per l’arrivo del terzino dal Milan.

Operazione in prestito secco, con il calciatore che da tempo era sulla lista degli esuberi del club rossonero.