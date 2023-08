Ballo Tourè via dal Milan: passi avanti per l’addio, le ultime

Il Milan continua a muoversi sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. Passi avanti per la cessione di Ballo Tourè.

Sistemare gli esuberi. È la mission in casa Milan dopo i tanti colpi in entrata: Junior Messias è ufficialmente del Genoa, per De Ketelaere si spera ancora che la trattativa con l’Atalanta vada a buon fine. E poi c’è Ballo-Tourè: il senegalese è alla porta, dopo il suo addio si procederà a portare a Milanello un nuovo vice Theo Hernandez.

Come riportato da Calciomercato.com adesso seguito dal Werder Brema: i tedeschi stanno dialogano intensamente con i rossoneri, e le posizioni sembrano essersi sensibilmente avvicinate. Non c’è l’accordo definitivo, ma tutto sembra scorrere bene: la speranza del duo Furlani-Moncada è arrivare ad incassare 4 milioni di euro. Cifra che i teutonici stanno pian piano raggiungendo.